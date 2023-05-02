52-летняя ведущая появилась на публике в наряде из латекса

Британская актриса и ведущая Аманда Холден появилась на публике в наряде из латекса и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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52-летняя знаменитость прошлась по улицам Лондона в облегающем платье длины миди красного цвета бренда William Wilde за 235 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей), отказавшись при этом от бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке в тон образа. Из аксессуаров на ней были несколько колец, а также солнцезащитные очки.

На размещенных кадрах видно, что телезвезда уложила волосы волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.