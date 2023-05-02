Кидман в винтажном платье от Лагерфельда произвела фурор на Met Gala

Звезда «Аквамена» Николь Кидман появилась на благотворительном мероприятии Met Gala в платье, в котором снималась почти 20 лет назад. Об этом пишет StarHit со ссылкой на издание Grazia.

Бал известен тем, что приглашенные гости поражают зрителей экстраординарными костюмами. В этом году событие посвящено дизайнеру Карлу Лагерфельду. Учитывая этот факт, выбор актрисы кажется особенно уместным, поскольку над платьем в 2004 году поработал сам кутюрье.