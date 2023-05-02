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Американский рэпер пришел на Met Gala в одних трусах

Популярный американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, пришел на ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте издания Harper's Bazaar.

Американский рэпер пришел на Met Gala в одних трусах
© Lenta.ru

24-летний артист полностью покрасил тело сверкающей краской и покрыл кожу кристаллами бренда Swarovski и жемчугом. Перед публикой он предстал в серебристых трусах, украшенных драгоценными камнями и кружевом. Свой образ мужчина дополнил маской на лице.

Кроме того, Ламар Хилл сделал маникюр — его длинные ногти были декорированы драгоценными камнями. На лицо рэпер нанес яркий макияж с темными графическими стрелками.

Известно, что в 2023 году благотворительный бал посвящен памяти покойного модельера Карла Лагерфельда.

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