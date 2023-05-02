Жерар Пике обратился в суд с неожиданной просьбой

После скандального развода с Шакирой Жерар Пике, по всей видимости, решил отказаться и от сыновей. Футболист обратился в суд требуя почти вдвое сократить ему время на общения с мальчиками.

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Скандал вокруг развода Шакиры и Жерара Пике продолжается. Ни о каком мирном урегулировании ситуации и речи быть не может, как могут судить поклонники некогда красивой пары. Оказались втянуты в конфликт знаменитых родителей и двое сыновей Шакиры и Пике — 10-летний Милан и 8-летний Саша.

Изначально, Жерар требовал у Шакиры алименты, заявляя — раз уж она увезла детей из Испании, ему придется тратить немало денег на дорогу до другого материка. А не получив желаемого Пике решил сменить тактику и обратился в суд с иной просьбой.

Теперь футболист жаждет сократить положенное ему время с сыновьями с 10 часов до 6, пишут европейские издания. Не исключено, что на этот раз суд удовлетворит требование экс-возлюбленного Шакиры.