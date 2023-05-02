Рианна пришла на Met Gala в образе невесты

Рианна и A$AP Rocky появились на красной дорожке Met Gala с большим опозданием. 35-летняя певица была одета в белое платье с длинным шлейфом, декорированное 3D-цветами, а ее возлюбленный надел красный клетчатый килт с потертыми джинсами, черным пиджаком и узким галстуком. Позже Рианна сняла цветочную накидку и осталась в белом платье, которое многим пользователям напомнило свадебное. После того, как фотографии были опубликованы в сети, поклонники пары предположили, что Рианна и A$AP Rocky собираются пожениться.