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Рианна пришла на Met Gala в образе невесты и спровоцировала слухи о скорой свадьбе

Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky посетили бал Института костюма Met Gala. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Рианна пришла на Met Gala в образе невесты
© Газета.Ru

Рианна и A$AP Rocky появились на красной дорожке Met Gala с большим опозданием. 35-летняя певица была одета в белое платье с длинным шлейфом, декорированное 3D-цветами, а ее возлюбленный надел красный клетчатый килт с потертыми джинсами, черным пиджаком и узким галстуком. Позже Рианна сняла цветочную накидку и осталась в белом платье, которое многим пользователям напомнило свадебное. После того, как фотографии были опубликованы в сети, поклонники пары предположили, что Рианна и A$AP Rocky собираются пожениться.

О том, что Рианна ждет второго ребенка стало известно во время «Супербоула — 2023», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.

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