Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala

На кадрах видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из страз с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и показала аккуратные серьги в виде цветов. Свой образ знаменитость дополнила прической в виде высокого хвоста, концы которого были слегка завиты в локоны.