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Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala

Американская модель Кендалл Дженнер посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala
© Lenta.ru

На кадрах видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из страз с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и показала аккуратные серьги в виде цветов. Свой образ знаменитость дополнила прической в виде высокого хвоста, концы которого были слегка завиты в локоны.

Известно, что в 2023 году благотворительный бал посвящен памяти покойного модельера Карла Лагерфельда.

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