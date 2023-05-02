Раскрыт секрет роскошной шевелюры 74-летней Аллы Пугачевой

Народной артистке Советского Союза Алле Пугачевой идет 75-й год. Но на сцене и в кадре у нее все такая же роскошная копна волос, как и в молодости. И мало кто знает, что это всего лишь коллекция дорогих париков, которые артистка меняет под образы и настроение.

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Родные волосы – короткие и негустые – певица пару раз показывала поклонникам на снимках в социальных сетях. И даже на концертах снимала эффектные парики, приводя зрителей в восторг.

Стоит заметить, что у всех париков Примадонны есть общий секрет. Под ними неизменно надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. Ее предназначение - впитывать стекающий по лбу пот и не дать ему попасть в глаза. Ведь на сцене и на съемках из-за множества осветительных приборов бывает очень жарко, а повязка не дает поту попадать в глаза. Черная же она не потому, что у Пугачевой по кому-то траур, а просто это самый практичный и немаркий цвет. «Я не могу без нее, она всегда со мной», – призналась однажды Алла Борисовна.

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