$80.51-1.0588.37-1.83

Раскрыт секрет роскошной шевелюры 74-летней Аллы Пугачевой

Народной артистке Советского Союза Алле Пугачевой идет 75-й год. Но на сцене и в кадре у нее все такая же роскошная копна волос, как и в молодости. И мало кто знает, что это всего лишь коллекция дорогих париков, которые артистка меняет под образы и настроение.

Раскрыт секрет роскошной шевелюры 74-летней Аллы Пугачевой
© Клео.Ру

Родные волосы – короткие и негустые – певица пару раз показывала поклонникам на снимках в социальных сетях. И даже на концертах снимала эффектные парики, приводя зрителей в восторг.

Стоит заметить, что у всех париков Примадонны есть общий секрет. Под ними неизменно надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. Ее предназначение - впитывать стекающий по лбу пот и не дать ему попасть в глаза. Ведь на сцене и на съемках из-за множества осветительных приборов бывает очень жарко, а повязка не дает поту попадать в глаза. Черная же она не потому, что у Пугачевой по кому-то траур, а просто это самый практичный и немаркий цвет. «Я не могу без нее, она всегда со мной», – призналась однажды Алла Борисовна.

Клео.Ру

Стоит заметить, что она не единственная, кто носит парики. Вторая бабушка старшего внука Аллы Пугачевой – звезда «Самоцветов» Елена Преснякова – тоже много лет выходит на публику только в шикарном парике, чтобы и в 76 лет казаться сексуальной красоткой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий