Певица Шер рассталась с молодым возлюбленным

76-летняя певица Шер и 37-летний продюсер Александр Эдвардс объявили о расставании. Об этом пишет TMZ.

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Источники, близкие к бывшим возлюбленным, сообщили, что они расстались пару недель назад. В настоящее время неясно, что привело к краху отношений и кто первым решил их прекратить. Также инсайдеры опровергли, что Шер и Эдвардс были помолвлены.

В марте певица была замечена фотографами — на ее руке было помолвочное кольцо с массивным бриллиантом. Тогда же и начали распространяться слухи о том, что бывшие избранники могут быть помолвлены.

Шер и Александр Эдвардс встречались с осени 2022 года. В декабре того же года артистка намекнула на помолвку с продюсером. Однако позже в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это просто «подарок».