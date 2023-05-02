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53-летняя Дженнифер Лопес появилась на Met Gala в обнажающем тело наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на ежегодном балу Met Gala в обнажающем тело платье. Соответствующие фото публикует издание Page Six.

Дженнифер Лопес появилась на Met Gala в обнажающем тело наряде
© Lenta.ru

53-летняя знаменитость вышла на публику в наряде длины маски люксового бренда Ralph Lauren. При этом верхняя часть упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте была выполнена в виде частично оголяющего грудь и живот черного топа с подолом, а нижняя — переходила в облегающую розовую юбку. Кроме того, на размещенных кадрах певица продемонстрировала рельефный пресс. Свой образ звезда дополнила босоножками на массивном каблуке и беретом с вуалью.

Известно, что в 2023 году благотворительный бал посвящен памяти покойного модельера Карла Лагерфельда.

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