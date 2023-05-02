Дженнифер Лопес появилась на Met Gala в обнажающем тело наряде

53-летняя знаменитость вышла на публику в наряде длины маски люксового бренда Ralph Lauren. При этом верхняя часть упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте была выполнена в виде частично оголяющего грудь и живот черного топа с подолом, а нижняя — переходила в облегающую розовую юбку. Кроме того, на размещенных кадрах певица продемонстрировала рельефный пресс. Свой образ звезда дополнила босоножками на массивном каблуке и беретом с вуалью.