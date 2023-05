Кто такая Оксана Самойлова и что о ней стоит знать

Биография

Самойлова — блогер

Многочисленные бизнесы

Ещё до рождения детей Самойлова начала заниматься бизнесом. В 2010 году она участвовала в запуске бренда женской одежды дизайнера Мирославы Шведовой Mira Sezar. А в 2015 году (по другим данным — в 2016 году) Оксана основала собственный бренд одежды для девочек I am special, который через несколько лет обзавёлся собственным бутиком.

Примерно в одно время с появлением I am special Оксана запустила онлайн фитнес-программу Fit for you, которую разрабатывали профессиональные спортсмены. Вскоре Самойлова основала третий бизнес — сервис по подбору нянь Family1, а в 2019 году четвёртый — косметологическую клинику El’Cosmo вместе с врачом-косметологом Зариной Жиляевой.