Кто такая Оксана Самойлова и что о ней стоит знать

Оксана Валерьевна Самойлова (родилась 27 апреля 1988 года) — блогер, экс-модель, мать четверых детей и предпринимательница. Известна в том числе как супруга рэпера Джигана. Прославилась скандалами вокруг своей семьи и постоянным отдыхом за границей.

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Биография

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Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в городе Ухте Республики Коми в семье Валерия и Евгении Самойловых. Позже у них родился второй ребёнок — сын Евгений. О роде занятий родителей будущей предпринимательницы ничего не известно.

Когда Оксане было шесть лет, её отец ушёл из семьи. В детстве она практически с ним не общалась, а повзрослев, наладила с ним контакт.

Оксана позже вспомнила, что в детстве часто присматривала за младшим братом и рано стала самостоятельной. В школьные годы Оксана ходила в танцевальный и театральный кружки, но так и осталась скорее любителем, чем профессионалом.

В середине 2000-х годов Оксана окончила школу и поступила в местный университет, где выбрала гуманитарную специальность «связи с общественностью». Диплом девушка так и не получила — через несколько лет после поступления (по некоторым данным, после третьего курса) она бросила учёбу и отправилась в 2007 году (по другой информации — в 2008 году) в Москву.

В столице Оксана Самойлова заинтересовалась модельным бизнесом и некоторое время участвовала в съёмках (в том числе довольно откровенных), однако звездой в этой сфере так и не стала. В медиа распространялась информация, что моделинг на самом деле лишь прикрытие работе в эскорте, однако подтвердить это никому не удалось.

В конце 2000-х годов Оксана познакомилась с тогда ещё мало известным музыкантом Денисом Устименко-Вайнштейном. Позже он станет популярным рэпером Джиганом — обладателем множества музыкальных наград и почётного гостя престижных премий. Официально Оксана и Денис поженились 12 декабря 2012 года. Тогда они уже воспитывали своего первого ребёнка, дочь Ариелу.

Вскоре в семье появились ещё трое детей: в 2014 и 2017 годах Оксана родила ещё двух дочерей, Лею и Майю, а в 2020-м — сына Давида. Помимо семьи, огромное внимание Самойлова уделяет блогерству и предпринимательству.

Самойлова — блогер

Известность Самойловой принесла её страница в Instagram (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). По состоянию на 2 мая 2023 года на неё подписаны 15,5 млн человек.

В социальной сети Самойлова регулярно проводит розыгрыши, там же она в 2021 году продавала онлайн-курс «Стратегия на миллион» (из-за которого её обвиняли в плагиате).

Многочисленные бизнесы

Ещё до рождения детей Самойлова начала заниматься бизнесом. В 2010 году она участвовала в запуске бренда женской одежды дизайнера Мирославы Шведовой Mira Sezar. А в 2015 году (по другим данным — в 2016 году) Оксана основала собственный бренд одежды для девочек I am special, который через несколько лет обзавёлся собственным бутиком.

Правда, в 2019 году марка оказалась в центре скандала — сотрудница шоурума рассказала, что в магазине продавали «китайский ширпотреб» из тканей с «Садовода» по завышенной цене. Сама Самойлова это никак не комментировала. В 2020 году офлайн-точка в итоге закрылась.

Примерно в одно время с появлением I am special Оксана запустила онлайн фитнес-программу Fit for you, которую разрабатывали профессиональные спортсмены. Вскоре Самойлова основала третий бизнес — сервис по подбору нянь Family1, а в 2019 году четвёртый — косметологическую клинику El’Cosmo вместе с врачом-косметологом Зариной Жиляевой.

По последним данным, бренд I am special и сервис Family1 последние годы не работают. Федеральная налоговая служба (ФНС) ещё в 2021 году приостановила операции по счетам этих компаний блогера Оксаны Самойловой, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Аналогично ситуация сложилась с программой Fit for you. Из перечисленных бизнесов Самойлова продолжает развивать только клинику El’Cosmo.

Скандальный Sammy Beauty

Следом Оксана Самойлова запустила, пожалуй, свой самый известный бизнес — линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Продукцию можно купить на официальном сайте, в сетях «Магнит косметик», «Золотое яблоко» и на маркетплейсах. Цена средняя: не бюджет, но и не люкс.

Кстати, Sammy Beauty тоже стала поводом для скандала. Самойлову обвиняли в плагиате из-за визуальной схожести её косметики и продукции известной американской блогерши Кайли Дженнер Kylie Cosmetics.

Помимо этого, блогеры и эксперты обвиняли Самойлову во лжи — та уверяла, что косметику будут производить на одном из лучших европейских заводов после консультаций со многими учёными, а на деле её разливают в подмосковной Апрелевке на том же предприятии, что и бюджетный Mixit.

Также многие критиковали составы косметических продуктов Sammy Beauty и отмечали их низкое качество. Сама Самойлова утверждала, что косметика прошла все необходимые испытания и проверки. Продаваться скандалы продуктам не мешают.

Доходы и расходы

Сколько именно зарабатывает Оксана Самойлова, сказать невозможно. Однако известно, что 2021 год компания — производитель косметики Sammy Beauty закончила с выручкой в размере 978 млн рублей. Чистая прибыль фирмы при этом составила 471 млн рублей, из которых половина принадлежала Оксане (а вторая — её партнёру по бизнесу Марине Назаровой).

О доходах Оксаны от блогинга тоже можно только догадываться. По некоторым данным, один рекламный пост на её странице стоит около 1,5 млн рублей.

Приличные у семьи Джигана и Оксаны Самойловой и расходы. Например, повторная свадьба в 2022 году обошлась им в 25 млн рублей, а подаренный супруге рэпером Rolls-Royce Ghost — в 35 млн рублей.

Живёт пара в арендованной загородной резиденции в посёлке Agalarov Estate на Новорижском шоссе, где месяц обходится примерно в 3 млн рублей. Помимо этого, семья Джигана и Самойловой постоянно путешествует (отдыхают от работы) и в целом делится с подписчиками деталями своего роскошного образа жизни.

Внешность

Пользователей социальных сетей регулярно удивляет разница между фотографиями юной Оксаны и снимками девушки в браке с Джиганом. Сама Оксана неоднократно утверждала, что делала только одну пластическую операцию — маммопластику после рождения первой дочери.

Тем не менее Оксану подозревают сразу в нескольких апгрейдах. По мнению врачей, она могла сделать ринопластику, удалить комки Биша и пройти ещё через несколько процедур.

Семья

Двоюродная сестра — Юлия Самойлова (родилась 7 апреля 1989 года в Ухте), российская певица. Прославилась благодаря участию в программе «Фактор А» и конкурсе «Евровидение-2018».

Муж — Денис Устименко-Вайнштейн (родился 2 августа 1985 года в Одессе), российский рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Джиган. Популярность завоевал во время сотрудничества с лейблом Тимати Black Star.