"Мы все уходим": самые известные высказывания Юдашкина

"Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идет ли это, подходит ли это именно тебе"



"Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть"



"Главная наша задача ― быть непохожим"



"Конечно же, мода изменится, это естественно, она не будет такой, какой она была, больше будет практичных вещей. Сейчас идёт борьба с перенасыщением, а также за использование старых вещей в новом формате.