"Мы все уходим": самые известные высказывания Юдашкина

"Как женщина может на себе экономить": самые известные высказывания Валентина Юдашкина
В последние годы художник-модельер Валентин Юдашкин боролся с онкологией. В 2016 году у него обнаружили рак почки, а затем метастазы в голове и по всему телу. 2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Знаменитости было 59 лет.
"Рамблер" собрал самые известные высказывания кутюрье о жизни, моде и женщинах.
О моде
"Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идет ли это, подходит ли это именно тебе"
"Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть"
"Главная наша задача ― быть непохожим"
"Конечно же, мода изменится, это естественно, она не будет такой, какой она была, больше будет практичных вещей. Сейчас идёт борьба с перенасыщением, а также за использование старых вещей в новом формате.
О женщинах
"Я думаю, что женщины, как никто другой, хотят больше выходить, наряжаться и нравиться. В этом и есть женщина, она будет искать, как лучше выглядеть в любой истории - с маской, без маски; в брюках или в мини-юбке"
"Ну как же женщина может на себе экономить?"
О болезни
"Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть"
"Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше"
Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в городе Одинцово в Московской области. Первая коллекция модельера была представлена в 1991 году в Париже, а в 1997 году у модного Дома Valentin Yudashkin открылся первый бутик в Москве. Работы Валентина Юдашкина являются экспонатами в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, а также в Калифорнийском музее моды.