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«Не пишите мне, что я жирная»: певица Ольга Бузова ответила хейтерам

Российская артистка и ведущая телевидения Ольга Бузова ответила на критику злобных пользователей. Она высказалась в социальных сетях.

Бузова: «Не пишите мне, что я жирная»
© Соцсети

Сейчас 37-летняя знаменитость отдыхает в Италии, где не отказывается от еды и ест все, что хочет. На неприятные комментарии относительно ее фигуры артистка заявила: «Не пишите мне, что я жирная».

Бузова пожаловалась на недостаток любви из-за известности

Несмотря на то, что она признает, что набрала некоторый вес, Ольга просит своих поклонников не критиковать ее за это, поскольку находится в отпуске и может себе позволить наслаждаться итальянской кухней.

Ранее мы писали о том, что Бузова пожаловалась на травлю от других звезд.

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