Бузова: «Не пишите мне, что я жирная»

Российская артистка и ведущая телевидения Ольга Бузова ответила на критику злобных пользователей. Она высказалась в социальных сетях.

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Сейчас 37-летняя знаменитость отдыхает в Италии, где не отказывается от еды и ест все, что хочет. На неприятные комментарии относительно ее фигуры артистка заявила: «Не пишите мне, что я жирная».

Несмотря на то, что она признает, что набрала некоторый вес, Ольга просит своих поклонников не критиковать ее за это, поскольку находится в отпуске и может себе позволить наслаждаться итальянской кухней.