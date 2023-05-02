Лисовец прокомментировал смерть Зайцева и Юдашкина

«В такое время ушло сразу два дизайнера, это огромная трагедия. Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах. Он со всеми дружил, это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого. Сколько раз я с ним виделся, это всегда достоинство, культура, доброта, мягкость, которая чувствовалась и в его творчестве», — прокомментировал Лисовец.