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Образ Ким Кардашьян на Met Gala сравнили с ее съемкой для журнала Playboy

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян пришла на бал Института костюма Met Gala в образе, который напомнил пользователям ее съемку для журнала Playboy. Об этом сообщает Page Six.

Образ Кардашьян на Met Gala сравнили с ее съемкой для Playboy
© Газета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян появилась на красной дорожке Met Gala в «голом» платье от Schiaparelli Haute Couture, украшенном 50 тысячами жемчужин. Образ звезды напомнил ее поклонникам обложку журнала Playboy 2007 года, для которой Ким снялась полностью обнаженной, прикрывшись лишь несколькими нитями жемчуга.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, кто сразу подумал о съемке Ким для Playboy», — написал один из пользователей. На что другой ответил: «Ким Кардашьян дарит плейбою Metgala». «Выглядит в точности как ее фотосессия в Playboy, но от кутюр», — отметил третий.

Наряды Ким Кардашьян на Met Gala всегда оказываются в центре внимания. В прошлом году звезда появилась на балу Института костюма в платье Мэрилин Монро, а в 2021-м вышла на красную дорожку в черном платье из спандекса, закрывающем лицо, от модного дома Balenciaga.

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