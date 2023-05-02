Образ Кардашьян на Met Gala сравнили с ее съемкой для Playboy

«Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, кто сразу подумал о съемке Ким для Playboy», — написал один из пользователей. На что другой ответил: «Ким Кардашьян дарит плейбою Metgala». «Выглядит в точности как ее фотосессия в Playboy, но от кутюр», — отметил третий.