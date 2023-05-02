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Анна Винтур впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Глобальный редакционный директор журнала Vogue Анна Винтур совершила первый официальный выход в свет с новым бойфрендом, британским актером Биллом Найи.

Анна Винтур впервые вышла в свет с новым бойфрендом
© Газета.Ru

73-летние Анна Винтур и Билл Найи впервые вышли в свет как пара. Они вышли под руку на ковровую дорожку ежегодного бала Института костюма Met Gala, который прошел в минувший понедельник, 1 мая, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Глобальный редакционный директор журнала Vogue была одета в образ из коллекции Chanel SS'23.

В октябре 2020 года Анна Винтур рассталась с мужем, бизнесменом Шелби Брайаном, после 16 лет брака. Вскоре после разрыва Винтур заподозрили в романе с Биллом Найи. В августе 2021 года пара впервые попала в объективы папарацци.

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