Анна Винтур впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Глобальный редакционный директор журнала Vogue Анна Винтур совершила первый официальный выход в свет с новым бойфрендом, британским актером Биллом Найи.
73-летние Анна Винтур и Билл Найи впервые вышли в свет как пара. Они вышли под руку на ковровую дорожку ежегодного бала Института костюма Met Gala, который прошел в минувший понедельник, 1 мая, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Глобальный редакционный директор журнала Vogue была одета в образ из коллекции Chanel SS'23.
В октябре 2020 года Анна Винтур рассталась с мужем, бизнесменом Шелби Брайаном, после 16 лет брака. Вскоре после разрыва Винтур заподозрили в романе с Биллом Найи. В августе 2021 года пара впервые попала в объективы папарацци.