Анна Винтур впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Глобальный редакционный директор журнала Vogue Анна Винтур совершила первый официальный выход в свет с новым бойфрендом, британским актером Биллом Найи.

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73-летние Анна Винтур и Билл Найи впервые вышли в свет как пара. Они вышли под руку на ковровую дорожку ежегодного бала Института костюма Met Gala, который прошел в минувший понедельник, 1 мая, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Глобальный редакционный директор журнала Vogue была одета в образ из коллекции Chanel SS'23.