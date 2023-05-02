Ирина Пегова предстала в необычном образе
Звезда сериалов всерьез увлеклась танцами. Началось это еще в детстве. А в 2015 году актриса вместе с Андреем Козловским стала победительницей проекта “Танцы со звездами”. Зрители были ошеломлены, как Пегова выплясывала на паркете. При этом актриса обладает пышными формами, но двигается она очень изящно.
Ирина признавалась, что танцы помогают ей держать себя в тонусе, кроме того, она сумела сбросить вес. После удачного выступления на ТВ актриса очень втянулась в это увлечение, что теперь постоянно участвует в международных конкурсах и даже занимает там призовые места.
На днях актриса рассказала, что этот год оказался удачным на выступления.
"3 раза танцевала в конкурсах по латино-американским танцам pro-am! Это мало… хочется больше, а если хочешь добиться результата, то нужно больше тренироваться и чаще выходить на паркет в соревнованиях", – рассказала в соцсетях Ирина.
Актриса опубликовала несколько снимков. На них она предстала в образе. На фото Ирина очень похожа на голливудскую диву Джей Ло.
“Глаз не оторвать”, “Ирина, вы шикарная”, “Нереальная красота”, – пишут пользователи Сети. Однако нашлись и те, кто заметил, что Ирина слишком похудела. “Пышечкой вы мне больше нравились”, “Ирочка, хватит худеть”, – обратились к Пеговой поклонники.
Сама Ирина отметила, что в этом году она очень занята по работе, поэтому нет возможности больше тренироваться и выступать. Она обратилась к своему партнеру Евгению Раеву и объяснила, что расписание не позволит ей расслабиться и она будет очень скучать по тренировкам.
Кстати, Ирина Пегова и в спектаклях часто танцует. Так, например, она играет в постановке по сюжету русской “Леди Макбет” Николая Лескова. Спектакль называется “Катерина Ильвовна”, автор либретто – известный хореограф Алла Сигалова.