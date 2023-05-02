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Ирина Пегова предстала в необычном образе

Звезда сериалов всерьез увлеклась танцами. Началось это еще в детстве. А в 2015 году актриса вместе с Андреем Козловским стала победительницей проекта “Танцы со звездами”. Зрители были ошеломлены, как Пегова выплясывала на паркете. При этом актриса обладает пышными формами, но двигается она очень изящно.

Ирина Пегова предстала в необычном образе
© New Magazine

Ирина признавалась, что танцы помогают ей держать себя в тонусе, кроме того, она сумела сбросить вес. После удачного выступления на ТВ актриса очень втянулась в это увлечение, что теперь постоянно участвует в международных конкурсах и даже занимает там призовые места.

На днях актриса рассказала, что этот год оказался удачным на выступления.

"3 раза танцевала в конкурсах по латино-американским танцам pro-am! Это мало… хочется больше, а если хочешь добиться результата, то нужно больше тренироваться и чаще выходить на паркет в соревнованиях", – рассказала в соцсетях Ирина.

Актриса опубликовала несколько снимков. На них она предстала в образе. На фото Ирина очень похожа на голливудскую диву Джей Ло.

New Magazine

“Глаз не оторвать”, “Ирина, вы шикарная”, “Нереальная красота”, – пишут пользователи Сети. Однако нашлись и те, кто заметил, что Ирина слишком похудела. “Пышечкой вы мне больше нравились”, “Ирочка, хватит худеть”, – обратились к Пеговой поклонники.

Сама Ирина отметила, что в этом году она очень занята по работе, поэтому нет возможности больше тренироваться и выступать. Она обратилась к своему партнеру Евгению Раеву и объяснила, что расписание не позволит ей расслабиться и она будет очень скучать по тренировкам.

Кстати, Ирина Пегова и в спектаклях часто танцует. Так, например, она играет в постановке по сюжету русской “Леди Макбет” Николая Лескова. Спектакль называется “Катерина Ильвовна”, автор либретто – известный хореограф Алла Сигалова.

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