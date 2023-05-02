Ольга Орлова рассказала, как распределяет семейный бюджет

Телеведущая Ольга Орлова рассказала поклонникам о том, как распределяется семейный бюджет в ее браке. Оказалось, что знаменитость весьма консервативна.

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Ольга Орлова в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, не стала отказывать себе в декретном отпуске. Телеведущая сейчас занимается удовлетворением нужд маленькой дочери, заботой о муже и ведением блогов в социальных сетях. Именно в сети Ольга часто раскрывает многие нюансы личной жизни и быта, скрытые от посторонних глаз.

В очередной раз отвечая на вопросы подписчиков Орлова коснулась темы семейного бюджета, сообщив по какому принципу они с мужем его распределяют. Оказалось, что теледива придерживается позиции большинства российских женщин, уступая право на содержание семьи мужу.

«У нас разные бюджеты. Мой — это мой, а его — это наш. Если серьезно, то муж закрывает все жизненно-бытовые расходы. Так что можно считать, что я сижу у него на шее», — написала знаменитость.