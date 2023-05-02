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Татьяна Васильева рассказала о произошедшей с ее сыном трагедии

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о трагедии, которая случилась с ее старшим сыном Филиппом. Однажды он очень серьезно заболел и встал вопрос о хирургическом вмешательстве.

Васильева рассказала о произошедшей с ее сыном трагедии
© Слово и Дело

По словам Васильевой жизни сына угрожала опасность. После совещания медиков встал вопрос об ампутации конечности, призналась Васильева в программе «Секрет на миллион».

«Все было очень плохо. Речь шла даже об ампутации», — рассказала актриса в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Васильева добавила, что все-таки опасность миновала и сын смог избежать операции. Интересно, что это был не первый случай серьезных проблем со здоровьем у Филиппа. Позднее он чуть не лишился зрения из-за экстремального похудения на 36 кг.

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