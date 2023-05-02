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Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вновь засняли вместе на вечеринке

Актера Леонардо ДиКаприо и супермодель Джиджи Хадид засняли вместе после вечеринки в Zero Bond, в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вновь засняли вместе на вечеринке
© Газета.Ru

Звезды в одно и тоже время прибыли на вечеринку после ежегодного бала Met Gala. Пару вновь заподозрили в романе после совместного появления.

«Они все еще проводят время вместе», — рассказал инсайдер.

В сентябре 2022 года в СМИ появилась информация о романе 48-летнего Леонардо ДиКаприо и 27-летней Джиджи Хадид. Пара не раз попадала в объективы папарацци во время свиданий. В декабре инсайдеры сообщили о том, что модель отказала актеру, поскольку для нее в приоритете ее 2-летняя дочь Хай от бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика. Однако, судя по всему, она свое мнение изменила.

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