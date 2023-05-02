Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вновь засняли вместе на вечеринке

Звезды в одно и тоже время прибыли на вечеринку после ежегодного бала Met Gala. Пару вновь заподозрили в романе после совместного появления.

В сентябре 2022 года в СМИ появилась информация о романе 48-летнего Леонардо ДиКаприо и 27-летней Джиджи Хадид. Пара не раз попадала в объективы папарацци во время свиданий. В декабре инсайдеры сообщили о том, что модель отказала актеру, поскольку для нее в приоритете ее 2-летняя дочь Хай от бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика. Однако, судя по всему, она свое мнение изменила.