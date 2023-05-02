Американская актриса, звезда сериала «Эмили в Париже», Лили Коллинз опубликовала честное селфи. Снимком она поделилась в социальных сетях.

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34-летняя актриса Лили Коллинз показала лицо без макияжа и фильтров. Она сделала селфи на телефон и позировала даже без укладки.

Лили Коллинз – дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью «7 Дней», что не держит обиды на отца.