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Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз показала лицо без макияжа

Американская актриса, звезда сериала «Эмили в Париже», Лили Коллинз опубликовала честное селфи. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Лили Коллинз показала лицо без макияжа
© Газета.Ru

34-летняя актриса Лили Коллинз показала лицо без макияжа и фильтров. Она сделала селфи на телефон и позировала даже без укладки.

Лили Коллинз – дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью «7 Дней», что не держит обиды на отца.

После развода с Джилл Тэвелман Филл Коллинз женился на модели Орианне Цевей. В 2001 году у супругов родился сын Николас, а в 2004 году – Мэттью. В 2008 году они развелись. Однако в 2016 году экс-супруги вновь стали жить вместе.

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