Лайвли показала, как провела вечер после отказа идти на Met Gala

Актриса Блейк Лайвли опубликовала фото, на котором показала, где провела минувший вечер. Снимком она поделилась в социальных сетях.

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Накануне ежегодного бала Met Gala 35-летняя Блейк Лайвли объявила журналистам, что не будет присутствовать в Метрополитен-музее в ночь на 2 мая.

«Вы меня не увидите, но я буду наблюдать за мероприятием», — заявила звезда сериала «Сплетница» во время беседы с журналистами.

Оказалось, что вечер актриса провела у себя дома. Блейк Лайвли кормила грудью младшую дочь. 35-летняя звезда сериала «Сплетница» снялась в ванной у зеркала и показала, как выглядела вечером. Она позировала в сиреневом свитере и джинсах.