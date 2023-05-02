Блейк Лайвли показала, как провела вечер после отказа идти на Met Gala
Актриса Блейк Лайвли опубликовала фото, на котором показала, где провела минувший вечер. Снимком она поделилась в социальных сетях.
Накануне ежегодного бала Met Gala 35-летняя Блейк Лайвли объявила журналистам, что не будет присутствовать в Метрополитен-музее в ночь на 2 мая.
«Вы меня не увидите, но я буду наблюдать за мероприятием», — заявила звезда сериала «Сплетница» во время беседы с журналистами.
Оказалось, что вечер актриса провела у себя дома. Блейк Лайвли кормила грудью младшую дочь. 35-летняя звезда сериала «Сплетница» снялась в ванной у зеркала и показала, как выглядела вечером. Она позировала в сиреневом свитере и джинсах.
В феврале 2023 года Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У троих дочерей актеров — 8-летней Джеймс, 6-летней Инез и 3-летней Бетти — родилась сестренка.