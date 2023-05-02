$79.96-0.5587.66-0.72

Рэпер Егор Крид решил сменить имидж и показал результат

Рэпер Егор Крид отправился в барбершоп, чтобы кардинально сменить имидж, но передумал. Снимками нового образа он поделился в своем Telegram-канале.

Рэпер Егор Крид решил сменить имидж и показал результат
© Газета.Ru

«Пришел стричься коротко, но барбер уговорил меня на -6 см и попросил пока погонять так. Ну ок», — написал в новом посте Егор Крид.

На опубликованных фотографиях он показал, как в итоге подстригся, а также сложил сердце из волос.

«Барбер сделал свое дело, главное доверять профессионалам», «Тебе идет все Егор», «Красивый», — отметили в комментариях поклонники.

После многочисленных новостей о помолвке певец Егор Крид опроверг слухи. Музыкант опубликовал переписку с матерью, которая спрашивает его о якобы грядущей свадьбе. Родительница интересуется, почему семья не знает о помолвке артиста. Музыкант уверил, что никому не делал предложение. По словам музыканта, «идиоты-СМИ сами все придумали».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий