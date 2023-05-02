Рэпер Егор Крид решил сменить имидж и показал результат

Рэпер Егор Крид отправился в барбершоп, чтобы кардинально сменить имидж, но передумал. Снимками нового образа он поделился в своем Telegram-канале.

«Пришел стричься коротко, но барбер уговорил меня на -6 см и попросил пока погонять так. Ну ок», — написал в новом посте Егор Крид.

На опубликованных фотографиях он показал, как в итоге подстригся, а также сложил сердце из волос.

После многочисленных новостей о помолвке певец Егор Крид опроверг слухи. Музыкант опубликовал переписку с матерью, которая спрашивает его о якобы грядущей свадьбе. Родительница интересуется, почему семья не знает о помолвке артиста. Музыкант уверил, что никому не делал предложение. По словам музыканта, «идиоты-СМИ сами все придумали».