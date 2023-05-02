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49-летняя Хайди Клум показала фигуру в кружевном топе на фото с мужем

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала фото в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум показала фигуру в кружевном топе на фото с мужем
© Газета.Ru

49-летняя Хайди Клум выложила в личном блоге фото с 33-летним Томом Каулитцем. На снимке она позировала в черном кружевном топе, джинсовой рубашке и черных брюках. Модель сделала вечерний макияж со стрелками, пустила легкую волну на волосах и закрепила результат заколкой. Перед камерой ее обнимал за талию муж.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с августа 2019 года. Этот брак стал для гитариста Tokio Hotel первым, а для супермодели, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь Клум от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.

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