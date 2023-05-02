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54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала видео в купальнике

Видео в купальнике на пляже опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук.

54-летняя Бондарчук опубликовала видео в купальнике
© Мослента

Модель позирует предположительно на берегу Сиамского залива в Камбодже. На отдых знаменитость отправилась вместе с дочерью своего второго мужа Сергея Харченко.

Поклонники телеведущей восхитились ее пляжным образом.

«Боже, какая энергетика тела, как сексуально и сильно!», «Какой красивый силуэт! Тонкие руки! Грация», «Очень красивая», — написали они в комментариях к публикации.

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