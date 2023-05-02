Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка

Американский актер Стэнли Туччи, известный по ролям в фильмах "Дьявол носит Prada" и "Голодные игры", рассказал о борьбе с раком языка. Слова звезды приводит издание People со ссылкой на интервью в эфире американского телешоу Sunday Today c Вилли Гейстом.

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Туччи признался, что для него диагноз стал ударом после смерти первой жены от рака груди в 2009 году. По словам актера, он два года мучился от постоянной боли в челюсти, пока в 2017 году врачи не обнаружили у него злокачественную опухоль у основания языка.

На протяжении долгого времени Туччи ел через специальную трубку и потерял почти 16 килограммов.