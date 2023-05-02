У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын

В семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок. Известно, что наследник появился на свет 28 апреля. Об этом Брутян сообщила в своих социальных сетях.

В опубликованном видеоролике Прилучный перерезал пуповину и взял младенца на руки. В больницу приехала поздравить дети актера от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей.

Имя новорожденного пара пока не стала раскрывать.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе прошлого года, а в середине ноября уже появились слухи о беременности артистки.