$79.96-0.5587.66-0.72

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын

В семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребенок. Известно, что наследник появился на свет 28 апреля. Об этом Брутян сообщила в своих социальных сетях.

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын
© РИА Новости

В опубликованном видеоролике Прилучный перерезал пуповину и взял младенца на руки. В больницу приехала поздравить дети актера от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей.

Имя новорожденного пара пока не стала раскрывать.

Стало известно, сколько будут стоить роды жены Прилучного

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе прошлого года, а в середине ноября уже появились слухи о беременности артистки.

Ранее стало известно, что у солиста группы "Непара" родится третий ребенок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий