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Наталья Рудова показала жуткие шрамы на спине

Наталья Рудова – одна из самых красивых актрис российского кинематографа. Она очень востребована. Девушка нередко делится откровенными снимками с поклонниками. У актрисы отличная фигура, которую она не стесняется демонстрировать.

Наталья Рудова показала жуткие шрамы на спине
© Кадр из фильма "Проверка на любовь"

Например, недавно она опубликовала фотографии, на которых предстала в одной простыне и спортивных штанах. Больше всего подписчиков удивило то, что вся спина актрисы была в шрамах.

Поначалу многие подумали, что Наталья стала жертвой. Но в подписи к публикации Рудова пояснила, что это грим для съемок сериала “Жизнь по вызову 2”.

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Актриса много времени проводит на съемках. Постоянно в социальной сети появляются фотографии со съемок фильмов и сериалов. А вот личную жизнь Рудова предпочитает держать в секрете. В сети еще не появлялись фотографии Натальи с избранником.

Часто она рассуждает о мужчинах. Однажды она призналась, что не могла бы вступить в отношения с мужчиной, который старше ее на много лет. К тому же Наталья отмечает, что не стала бы встречаться с актером.

Наталья Рудова тщательно следит за своим внешним видом. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать форму.

Нередко в социальной сети появляются фотографии актрисы со шрамами на лице и теле. Это все грим для съемок, который выглядит очень правдоподобно.

Однажды она призналась, что любит каждый свой каждый шрам. Речь идет не только о гриме, но и о жизненных препятствиях, которые она преодолела.

“Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было тру! Мы грызли и грызем землю без чьей-либо помощи!”, – говорила однажды актриса.

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