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Жену Александра Цекало заподозрили в беременности

Известный продюсер, режиссер и актер Александр Цекало более трех лет счастливо живет в браке со своей четвертой женой, Дариной Эрвин. Недавно молодая супруга Цекало спровоцировала слух о своей беременности.

Жену Александра Цекало заподозрили в беременности
© Слово и Дело

Девушка опубликовала в социальных сетях серию снимков, которые и навели фанатов на подозрения. Всегда стройная и изящная Дарина стала появляться в кадре в маскирующих фигуру нарядах. Подписчики предположили, что девушка либо набрала лишние килограммы, либо ждет появления первенца. Многие поспешили поздравить молодую супругу Александра с будущим материнством.

Однако Эрвин решила прекратить ажиотаж, развернувшийся в Сети. В качестве доказательства девушка опубликовала результат теста на беременность, который оказался отрицательным.

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