По словам специалистки, Бородина является обладательницей нескольких сумок люксовых брендов Versace и Prada, цена которых колеблется от 250 тысяч до 5 миллионов рублей. «Касательно обуви Pradа то же самое могу сказать — это не самая дешевая обувь. И, насколько я знаю, у Ксюши, у Оксаны такой обуви не по одной паре», — заявила собеседница издания.