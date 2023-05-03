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Актриса Памела Андерсон показала фигуру в бикини

Актриса и фотомодель Памела Андерсон приняла участие в фотосессии для бренда одежды Frankies Bikinis. Снимки со звездой опубликованы в социальных сетях и на сайте компании.

55-летняя Памела Андерсон снялась в откровенных купальниках, которые выпустила в коллаборации с брендом, в том числе в знаменитом красном сплошном, как в сериале "Спасатели Малибу".

"Кажется, за свою жизнь я попробовала носить всевозможные купальники, так что я неплохо разбираюсь в купальных костюмах", — заявила знаменитость.

frankiesbikinis.com

Поклонники актрисы не могли не заметить, в какой хорошей форме находится их кумир.

"Другой Памелы и представить нельзя, у нее вечная красота!", "Королева", "Она выглядит потрясающе", — написали пользователи в комментариях.

Правда ли, что у Памелы Андерсон русские корни

Ране 57-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в бикини.

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