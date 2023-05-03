Актриса и фотомодель Памела Андерсон приняла участие в фотосессии для бренда одежды Frankies Bikinis. Снимки со звездой опубликованы в социальных сетях и на сайте компании.

55-летняя Памела Андерсон снялась в откровенных купальниках, которые выпустила в коллаборации с брендом, в том числе в знаменитом красном сплошном, как в сериале "Спасатели Малибу".

"Кажется, за свою жизнь я попробовала носить всевозможные купальники, так что я неплохо разбираюсь в купальных костюмах", — заявила знаменитость.

frankiesbikinis.com

Поклонники актрисы не могли не заметить, в какой хорошей форме находится их кумир.