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Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова высказалась об уходе Tinder из России

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова выразила уверенность в том, что уход из России приложения для знакомств Tinder не повлияет существенно на то, как граждане ищут себе пару. Об этом она заявила в беседе с «ФедералПресс».

Сябитова высказалась об уходе Tinder из России
© Lenta.ru

Сябитова отметила, что не понимает ажиотажа вокруг ухода Tinder из России. «Не питайте иллюзий, что после ухода Tinder у нас все обвалится. Мол, мы перестанем замуж выходить, встречаться, общаться и так далее. Жили без Tinder — и дальше проживем», — сочла сваха. Она добавила, что рассматривает Tinder или другое подобное приложение как способ передачи информации, а не способ знакомства как таковой.

Помимо того, ведущая высказалась о решении Tinder словами «забудем через неделю» и указала, что его место займут аналогичные сервисы. «Молодежь будет чаще знакомиться через другие мобильные приложения. Телеграм-каналы у нас придумывают, "ВКонтакте" придумывает различные способы знакомства», — заявила Сябитова и указала, что успех в создании пары зависит от людей, а не от приложений.

О том, что Tinder покинет Россию, сообщалось 2 мая. Компания Match Group, владеющая приложением, объявила, что ее бренды завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, комментируя заявление Match Group, назвал уход Tinder из страны небольшой потерей. В то же время он счел, что в России необходимо создать федеральный проект по борьбе с одиночеством.

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