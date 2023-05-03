«Штамп в паспорте не значит ничего»: Ярушин — о семье

Актер считает, что каждому человеку необходима свобода.

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Игра в КВН, многочисленные съемки в сериалах, а сегодня еще и собственное музыкальное шоу — актера и шоумена Стаса Ярушина можно назвать человеком без тормозов. Разумеется, исключительно в хорошем смысле этого слова. О сложностях в работе, жизненных приоритетах и о том, почему важно работать за идею, — в нашем материале.

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— Стас, расскажи, что сегодня происходит в твоей жизни? Над чем работаешь?

— Если брать творческую составляющую, то мы с командой воплотили нашу мечту и раскачали МУЗLoft, сняли ряд интересных программ. С точки зрения творчества и личностного роста, это громадный шаг вперед для меня в направлении музыки, ведь именно с музыки начиналась моя творческая деятельность. В планах провести диверсификацию проектов, улучшить их и сделать статуснее. Также хочется каждый месяц выпускать по синглу — это моя задача, цель, челлендж. Я вообще живу по принципу работай за идею, а идея уже должна впоследствии приносить плоды. Когда молодые ребята приходят к нам в команду, они сразу хотят зарабатывать много, а с чего? Я, например, не встаю утром и не думаю, как заработать денег. У меня есть конкретная цель, к которой я иду. Когда ты занимаешься чем-то в долгую, в определенный момент оно выстреливает.

— С какими сложностями сталкиваешься в своей работе? Какая часть работы вызывает наибольший интерес?

— Сложность для меня — когда ты порой не можешь до людей донести то, что от них хочешь, чтобы добиться определенного результата. К сожалению, некоторые люди выводы не делают, а кто-то, к счастью, делает, и все получается. А по поводу интереса, нет такого — наименьший или наибольший интерес. Всё, что я делаю — это огромный интерес. Когда проект только зарождается, у тебя, конечно же, особое к нему внимание. А когда он встает на рельсы, я меньше за него беспокоюсь лишь потому, что там уже всё известно. Но, безусловно, я также вкладываю в него душу и профессионализм. Это то, что я постоянно пытаюсь донести ребятам из команды. Все мои проекты очень любимые и желанные. А вот когда пишешь песню, бывает по-разному: вкатило или не очень. Но это опять же дело вкуса.

— Ты часто в своих интервью говоришь о том, что важно верить в свое дело. А ты считаешь важным верить? Или все-таки можно в себе сомневаться, но при этом делать шаги к своей цели и мечте…

— Если бы мне сказали пой, через 5 лет у тебя будет дуэт с Ларисой Долиной, я бы сказал — да вы что, смеетесь? Какая Лариса Долина? Я много вкладываю эмоций, сил и денег в свою цель. Деньги, кстати, в последнюю очередь. Сомневаться можно, главное — заниматься тем, что вам интересно.

— Сегодня многие работают с психологами и коучами, в том числе чтобы быстрее приблизиться к цели. У тебя был такой опыт?

— Мы взрослеем и начинаем смотреть на мир иначе. Моментами нам хочется больше узнать себя, поэтому да, периодически я общаюсь с психологом, но такое происходит редко, раз в год, это скорее просто консультационная история. У меня много друзей-бизнесменов, которые периодически общаются с психологами. А вообще мы все живые люди, и у каждого из нас есть свои тараканы в голове.

— У тебя работа плотно связана с коммуникацией. Бывают моменты, когда хочется спрятаться, уйти в себя?

— Да, такое бывает. Я энергетически очень открытый человек, и люди эту энергию из меня высасывают, особенно на концертах. Но мне хватает буквально одного дня для восстановления, чтобы привести себя в порядок. Моя проблема в том, что я слишком сильно гоню и не отдаю себе отчет, что иногда нужно останавливаться и давать себе передых. А у меня даже если всего 2—3 дня нет съемок и движения, начинается паника.

— Ты в одном из интервью говорил, что семья для тебя на третьем месте. А сначала работа, друзья, хобби. Не рассматриваешь сферы жизни, как колесо баланса?

— Согласен, баланс должен быть во всем, и в целом я так и живу. Но счастливыми могут быть те отношения, где женщина понимает, что занимает третье место: на первом — работа, второе — хобби и друзья, и так далее. А вообще, мне тогда задали конкретный вопрос — на каком месте для тебя семья. Объясню свою точку зрения: у каждого человека, и у мужчины, и у женщины, должна быть свобода. В правильном понимании этого слова — свобода на работу и отдых. Своей работой я живу, зарабатываю деньги, и в том числе поэтому счастлива и моя семья. Когда закрыты определенные потребности, когда занимаешься любимым делом и движешься в нужном направлении, ты свободен. На мой взгляд, печать в паспорте ничего не значит вообще. Свобода человеческая нужна каждому, а все остальное — вопрос доверия. Мне семья дает возможность жить в балансе и, конечно, все от этого чувствуют себя комфортно и счастливо.

Хочу спросить тебя об отношении к сплетням. Когда слышишь о себе негативные комментарии, есть вещи, которые задевают?

— У меня был период, когда я играл в КВН. Тогда было все иначе: выходишь после эфиров, тебя все знают, фотографируются, говорят приятные слова. И ни одного плохого комментария в свой адрес я никогда не слышал. Сегодня грань между медийщиками и людьми стерта, поэтому когда я перешел в интернет, для меня все происходящее казалось диким: что человек хочет, то и пишет. Почему кто-то учит меня жить и высказывает свое мнение? Конечно, чаще всего я над таким смеюсь, но бывает и задевает. В такие моменты я начинаю на эмоциях писать ответ, а потом включаю голову и стираю. Потому что этот человек изначально хуже меня.

— А как ты считаешь, есть ли грань у юмора? Стал ли юмор жестче сегодня? И как ты относишься к тому, что последнее время многие стали извиняться за шутки: например, на стендапах?

— Я, конечно, далек от стендапа, но юмор однозначно стал жестче. На мой взгляд, если вы такие смелые, если шутите, то шутите до конца и держите планку, а не извиняйтесь. А то нашкодили, а потом — «извините, пожалуйста». Мне кажется, только толерантность и уважение друг к другу поможет нам объединиться и относиться с пониманием. Но пока до этого далеко. Я сегодня на определенные вещи не высказываюсь, потому что мое мнение никто не уважает. И твое не уважает. И это плохо.

— Расскажи о каких-нибудь забавных или странных ситуациях, связанных с твоими поклонниками?

— Мне кажется, время фанатов ушло вместе с телевизором. А сейчас ты каждый день просто встречаешь людей, которые знакомы с твоим творчеством. Недавно я был в большом детском развлекательном центре. Пока мои ребята бесились, я читал книгу. Подходит ко мне женщина с мальчиком. Я вижу, что ребенок даже не знает, кто я, и не понимает, почему мама его ко мне тащит. Эта женщина просит сфоткаться с сыном, и происходит такой диалог:

— Женщина, да мальчик даже не знает, кто я такой.

— Знает, я ему только что рассказала!

— Я этого вообще не понимаю. Видимо, родители боятся фоткаться и просят детей. Часто фоткают из-под тяжка или путают имена, говоря «Антоха?», а я отвечаю «Кирюха? Нет? Вот и я не Антоха». А еще часто спрашивают «Ты из 'Универа?». Я отвечаю «Да, из Челябинского государственного агроинженерного». Таких забавных историй очень много.

— Назови топ 3 своих правила жизни?