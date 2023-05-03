Супруга Костнера подала на развод после 18 лет брака

Супруга голливудского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака. Об этом пишет TMZ.
В заявлении на расторжение брака указано, что Баумгартнер сослалась на «непримиримые разногласия». Жена артиста также попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми пары. Аналогичный запрос направил Костнер.
49-летняя Баумгартнер также настаивает на материальной поддержке после развода, которая положена женщинам по закону в США. Отмечается, что до женитьбы знаменитости могли составить брачный договор, в котором прописаны условия по этому вопросу.
Что на самом деле стало причиной расторжения брака, пока не известно. Костнер и Баумгартнер прожили вместе 18 лет.
Ранее российская актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, кинопродюсера Арчила Геловани. Отмечается, что иск связан с взысканием средств по договору найма. О подробностях дела, а также точной сумме взыскания не сообщается.