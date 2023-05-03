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Филипп Киркоров рассказал о любимом человеке

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в интервью mk.ru рассказал о любимом человеке. Имя предполагаемой партнерши он называть не стал.

Киркоров рассказал о любимом человеке
© Газета.Ru

По словам Киркорова, он обязательно всех удивит на свой следующий день рождения невероятным проектом. «Никогда не умел копить, умею только зарабатывать и вкладывать. Я купаюсь в роскоши своей сценической жизни, а приходя домой, обретаю обычный домашний уют и тепло», — сказал Киркоров, уточнив, что дома его ждут. «И сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить...» — намекнул он.

Ранее Киркоров признался, что изначально хотел стать бизнесменом. «Я мог бы быть неплохим бизнесменом. Но я стал хорошим артистом. Я не самый лучший певец, вокалист, танцор. Но во мне есть что-то такое, за что вы меня любите и приходите ко мне на эти песенные встречи», — поделился Киркоров.

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