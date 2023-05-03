Киркоров рассказал о любимом человеке

По словам Киркорова, он обязательно всех удивит на свой следующий день рождения невероятным проектом. «Никогда не умел копить, умею только зарабатывать и вкладывать. Я купаюсь в роскоши своей сценической жизни, а приходя домой, обретаю обычный домашний уют и тепло», — сказал Киркоров, уточнив, что дома его ждут. «И сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить...» — намекнул он.