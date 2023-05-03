"Он был для меня первым русским дизайнером": Литвинова — о Зайцеве

«Уже тогда отдавала себе отчет — что его платья нужно иметь. И это — сейчас лучшее в СССР. Он был для меня первым русским дизайнером в моде. Таким и останется. Трепетным и самобытным — он проложил дорогу всем остальным. Пусть ему будет там, наконец, хорошо. Ведь здесь ему было трудно», — прокомментировала она свое трепетное отношение к кутюрье.