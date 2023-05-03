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"Он был для меня первым русским дизайнером": Рената Литвинова — об умершем Вячеславе Зайцеве

Рената Литвинова, проживающая за рубежом, решила раскрыть события своей молодости и вспомнила, как заполучила первое в своей жизни платье от русского дизайнера Вячеслава Зайцева . Стремление купить что-либо в Доме Моды Зайцева у девушки появилось в совсем юном возрасте.

"Он был для меня первым русским дизайнером": Литвинова — о Зайцеве
© Popcake.tv

В возрасте 18 лет она встречалась с молодым человеком, которого ласково называет Николашей. Парень заработал деньги и хотел порадовать любимую, тогда Литвинова призналась, что мечтает о платье и плаще от Вячеслава Зайцева.

«Уже тогда отдавала себе отчет — что его платья нужно иметь. И это — сейчас лучшее в СССР. Он был для меня первым русским дизайнером в моде. Таким и останется. Трепетным и самобытным — он проложил дорогу всем остальным. Пусть ему будет там, наконец, хорошо. Ведь здесь ему было трудно», — прокомментировала она свое трепетное отношение к кутюрье.

К слову, тогда обновки Литвиновой оценили далеко не все ее близкие и друзья, но Ренате было все равно, ведь она наконец встала на путь своей мечты и приблизилась к тому стилю, который ее вдохновлял.

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