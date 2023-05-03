Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья Юдашкина незадолго до смерти
56-летний король российской поп-музыки Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья модельера Валентина Юдашкина незадолго до его смерти.
Певец подчеркнул, что художник-модельер боец, который не сдавался тяжелому заболеванию, а боролся за жизнь.
«Юдашкин — настоящий мужчина и боец. Он — мастер своего дела», — рассказал Киркоров изданию МК.
Отметим, что артист дружил с кутюрье почти 35 лет. Филипп Киркоров регулярно надевал что-то, созданное руками Валентина Юдашкина.
Напомним, что кутюрье скончался от онкологии вчера, 3 мая. Валентину Юдашкину было 59 лет.