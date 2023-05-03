$79.96-0.5587.66-0.72

Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья Юдашкина незадолго до смерти

56-летний король российской поп-музыки Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья модельера Валентина Юдашкина незадолго до его смерти.

Киркоров рассказал о состоянии здоровья Юдашкина незадолго до смерти
© runews24.ru

Певец подчеркнул, что художник-модельер боец, который не сдавался тяжелому заболеванию, а боролся за жизнь.

«Юдашкин — настоящий мужчина и боец. Он — мастер своего дела», — рассказал Киркоров изданию МК.

Отметим, что артист дружил с кутюрье почти 35 лет. Филипп Киркоров регулярно надевал что-то, созданное руками Валентина Юдашкина.

Напомним, что кутюрье скончался от онкологии вчера, 3 мая. Валентину Юдашкину было 59 лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий