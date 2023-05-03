На новых фото Кардашьян увидели пропаганду вредной привычки

«Ты проповедуешь здоровый образ жизни, но при этом выкладываешь снимки, на которых куришь», «Когда у тебя есть компания, занимающаяся вопросами здорового образа жизни, и ты публикуешь фотографии с рекламой сигарет (в 2019 году Кардашьян запустила сайт Poosh, посвященный секретам красоты, мотивации и здоровому образу жизни — прим. «Ленты.ру»)», «Заболеть раком теперь круто, детишки», «Как ты смеешь даже держать сигарету в руках, зная, что можешь навредить своему здоровью, и, что еще хуже, имея рак пищевода в семейном анамнезе (отец знаменитости Роберт Кардашьян умер в 2003 году от рака пищевода в возрасте 59 лет — прим. «Ленты.ру»)», — заявили юзеры.