Водонаева назвала своих хейтеров извращенцами

Водонаева не понимает, зачем недоброжелатели следят за ее аккаунтом в социальных сетях, если им не нравится деятельность блогерши. Она назвала хейтеров, продолжающих следить за ее жизнью, «извращенцами».

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«Не понимаю логику бестактной биомассы, которая вместо того, чтобы уйти с моего канала самостоятельно, ждет пока я ее отсюда ликвидирую», — отметила Водонаева.

Водонаева также часто сталкивается с критикой воспитания ее сына Богдана. В марте звезда возмутилась обвинениями в чрезмерном родительском контроле. Ведущая рассказала, что ее называют параноиком и осуждают за ограничение свободы ребенка. Звезда не видит в своем поведении чего-то плохого. Она заявила, что дисциплина и контроль за несовершеннолетними — аксиома. По словам блогерши, ее сын растет свободным человеком.