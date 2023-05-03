Водонаева назвала своих хейтеров извращенцами
Водонаева не понимает, зачем недоброжелатели следят за ее аккаунтом в социальных сетях, если им не нравится деятельность блогерши. Она назвала хейтеров, продолжающих следить за ее жизнью, «извращенцами».
«Не понимаю логику бестактной биомассы, которая вместо того, чтобы уйти с моего канала самостоятельно, ждет пока я ее отсюда ликвидирую», — отметила Водонаева.
Водонаева также часто сталкивается с критикой воспитания ее сына Богдана. В марте звезда возмутилась обвинениями в чрезмерном родительском контроле. Ведущая рассказала, что ее называют параноиком и осуждают за ограничение свободы ребенка. Звезда не видит в своем поведении чего-то плохого. Она заявила, что дисциплина и контроль за несовершеннолетними — аксиома. По словам блогерши, ее сын растет свободным человеком.
Водонаева родила сына в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара была в браке с 2009 по 2013 год. После развода экс-супруги поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка.