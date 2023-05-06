Коронация английских монархов: традиции, ритуалы, факты

6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится коронация Карла III. Спецслужбы Великобритании именуют эту операцию «Золотая сфера». Король Карл III – монарх, который дольше всех ждал восхождения на престол.

Как проходит коронация

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Традиционно коронация делится на несколько этапов. Первый – процессия. Король проедет в карете от Тауэра (сейчас там хранятся драгоценности короны) до Вестминстерского аббатства. В этот момент на улице его будут сопровождать тысячи людей, которые соберутся на улицах столицы Великобритании в честь коронации.

В аббатстве монарх переодевается в мантию из золота и шелка, а затем под музыку направляется к своему трону. Подданные кричат ему слова верности.

После этого происходит обряд помазания монарха, который проводит архиепископ. С древних времен считается, что монарх был избран высшими силами, поэтому ритуал стал религиозным. Архиепископ льет масло на голову, грудь и руки монарха, тем самым посвящая его.

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На троне монарху вручают символы власти. Сначала в левую руку вкладывают сферу. Это – символ того, что король правит в светском мире, потом на безымянный палец левой руки монарху надевают кольцо – символ «брака» с нацией. А уже после этого происходит вручение короны, скипетра и державы, символизирующие власть и справедливость.

Церемония заканчивается тем, что архиепископ начинает возлагать на голову короля корону. Это – корона святого Эдуарда. Ее стоимость оценивается в миллиарды фунтов стерлингов. Все подданные на церемонии три раза выкрикивают: «Боже, храни Короля», звенят колокола и пускаются залпы из пушек.

В конце король и королева-консорт поднимутся на балкон аббатства для произнесения обращения к нации и съемки.

Главные скандалы коронации

Последние несколько лет королевская семья Великобритании окружена скандалами. Они продолжают сопровождать коронацию. Разбираемся, что не так с церемонией Карла III.

Чарльз должен был лишиться престола. Дело в том, что он женат на Камилле Паркер-Боулз и их брак – морганатический. Камилла уже была замужем и развелась – это официально лишает Карла права на престол, но его благословила королева Елизавета II.

Сына и внука короля не позвали. Речь идет о семье принца Гарри. Не секрет, что у него натянутые отношения с королевской семьей и по этой причине их решили не звать на коронацию. Кроме того, Карл проведет мероприятие 6 мая – в день рождения внука Арчи. Раньше монархия старалась разносить памятные даты.

Отказ выступления звезд. Карл III пригласил выступить на своей коронации некоторых британских звезд: Робби Уильямса, Гарри Стайлза и Элтона Джона. Однако все они отказались, сославшись на занятость.

Интересные факты о коронации Карла III

1. Королю наденут корону святого Эдуарда. Ее точную стоимость не может посчитать никто. Она украшена самым дорогим алмазом в истории «Звездой Африки», почти три тысячи бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, четыре рубина и 269 жемчужин.

2. Принц Чарльз (ныне Карл III) уже был на коронации своей матери Елизаветы II. И он – единственный ребенок, который удостоился такой чести. Обычно детей в аббатство не приглашают.

3. Камилла Паркер-Боулз, жена Карла III. Станет королевой-консортом, то есть ее коронуют вместе с Карлом. Такое желание изъявила королева Елизавета II еще при жизни. Последний раз супругу монарха короновали в 1937 году – ей была королева-мать, мать Елизаветы.

4. Количество приглашенных достигает две тысячи человек. Среди них – члены королевской семьи, политики, члены парламента и знаменитости. Британская пресса удивляется скромному количеству приглашенных – для сравнения, на коронации Елизаветы было восемь тысяч человек.

5. Отхождение от традиций. В этот раз Карл заявил, что хочет, чтобы коронация соответствовала духу времени. Уже известно, что она будет длиться меньше традиционных трех часов, а также в аббатстве будут присутствовать представители других религий и конфессий. Что еще задумал будущий король – пока неизвестно.

6. Трансляция. Коронация королевы Елизаветы II была первой транслировавшийся в прямом эфире. Карл III не отстает от своей матери и, по оценкам экспертов, перегонит ее по масштабу. Предыдущую коронацию смотрели 27 миллионов зрителей в Великобритании. Теперь права на трансляцию выкупили телеканалы в других странах. В том числе трансляция будет проходить онлайн.

7. Коронация длится три дня. 6 мая состоится торжественная церемония коронации. 7 мая пройдут развлекательные концерты по всей Великобритании, а 8 числа будут другие развлекательные мероприятия для подданных Великобритании.