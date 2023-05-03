Пэлтроу рассказала, кто лучше в постели — Питт или Аффлек

Кто же не размышлял о том, действительно ли хороши голливудские секс-символы в любовных делах. Самостоятельно выяснить и ответить на этот вопрос получается, конечно, не у многих, но мы довольствуемся тем, что есть, и прислушиваемся к мнению их разговорчивых экс-возлюбленных.

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Так вот, на этот раз все точки над «i» решила расставить Гвинет Пэлтроу, которая, как известно, в прошлом состояла в отношениях с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.

Как сообщает Daily Mail, в студии подкаста Call Her Daddy актриса выложила всю правду о своих бывших и даже сравнила их в мастерстве.

Итак, по скромному вердикту Гвинет (которой этот выбор дался непросто) в постели побеждает Аффлек.

По словам актрисы, нынешний супруг Джей Ло превосходит Брэда Питта с «технической» точки зрения.

«Брэд был своего рода главной "химией", любовью всей жизни, вроде того, а Бен был просто превосходен технически», — объяснила Пэлтроу.

А вот в соревновании по навыку поцелуя актриса предпочла ничью, отметив, что оба красавца прекрасно это делают.