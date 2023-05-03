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Певец Митя Фомин планирует завести ребенка

Певец Митя Фомин рассказал, что хочет стать отцом. Такое признание артист сделал в интервью для YouTube-шоу Алены Жигаловой.

Митя Фомин планирует завести ребенка
© РИА Новости

Несмотря на желание создать семью, певец еще не нашел подходящую женщину. Фомин уверен, что ребенок должен расти в полноценной семье с отцом и матерью.

"Для меня всегда была важна «семейность», потому что мама с папой прожили 50 лет. Несмотря на скандалы, внутренние семейные неурядицы, мама всегда ратовала за то, чтобы сохранить семью", – признался артист.

Фомин высказался об участии в фильмах для взрослых

Фомин также убежден, что сможет стать хорошим отцом, и ему есть что сказать, дать и оставить будущему малышу.

По словам артиста, он хочет найти женщину, которая подходила бы ему как на ментальном, так и физиологическом уровне.

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