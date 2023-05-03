Кейдж поделился воспоминаниями из утробы матери

«Знаю, что это может прозвучать не очень правдоподобно, и я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», – сказал артист и добавил, что ему также запомнились голосовые вибрации.