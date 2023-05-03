Николас Кейдж поделился воспоминаниями из утробы матери
Голливудский актер Николас Кейдж рассказал в интервью американскому ведущему Стивену Колберу, что помнит, как находился в утробе матери.
Кейдж сообщил об этом, когда ведущий затронул тему самых ранних детских воспоминаний. При этом актер отметил, что не может быть уверен, что это происходило на самом деле.
«Знаю, что это может прозвучать не очень правдоподобно, и я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», – сказал артист и добавил, что ему также запомнились голосовые вибрации.
В прошлом году Николас Кейдж развеял слухи о некоторых эпатажных покупках. Например, он опроверг информацию о том, что якобы приобрел пещеру с летучими мышами.