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Жена Гуфа попросила не спрашивать у нее советов по отношениям

Жена Гуфа Юлия Королева попросила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поклонниц не задавать ей вопросов об отношениях.

Жена Гуфа попросила не спрашивать у нее советов по отношениям
© Газета.Ru

Королева заявила, что она не советчица в этой теме. Девушка отметила, что ничего не понимает в отношениях. По ее мнению, если бы она разбиралась в этой сфере, то, возможно, не оказалась бы на том месте, где сейчас находится. На данный момент блогерша проходит бракоразводный процесс с рэпером Гуфом.

«Вы уверены, что у того человека спрашиваете? Посмотрите на меня внимательнее. Где я нахожусь? Кто-то рядом со мной? Ау-у», — заявила Королева.

Ранее Королева сообщила, что не планирует зарабатывать популярность с помощью развода с певцом. По словам девушки, «с ее головой все в порядке», поэтому она не хочет давать интервью, посвященное только теме отношений с артистом. Более того, блогерша хочет поскорее «отмыться» от ассоциаций с Гуфом. Она отметила, что не будет использовать «примитивные методы», чтобы стать успешной.

В апреле бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что не стоит жалеть Королеву из-за развода с музыкантом.

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