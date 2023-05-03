Певица Слава взяла паузу в карьере

Певица Слава взяла перерыв в карьере, чтобы помочь дочери с новорожденным сыном. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

Некоторое время назад дочь Славы Александра родила мальчика, и теперь звезда часто проводит время с малышом.

"Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются", – поделилась певица.