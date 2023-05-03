Бекхэм поделилась снимком мужа в нижнем белье

В этот вторник в честь дня рождения любимого мужа Виктория поделилась дерзким снимком, на котором бывший футболист одет только в полупрозрачные трусы от Calvin Klein. «Давайте все поздравим Дэвида !!! Не благодарите!», — подписала она фотографию в социальных сетях, а несколько поклонников уже оценили пикантный кадр. Именинник, который также надел серую шапочку, позировал, прикрывая руками своё достоинство, стоя в джакузи под открытым небом. «Спасибо тебе, Виктория... от всех женщин мира», — пошутила одна из поклонниц.

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Ранее в тот же день звезда Spice Girls поделилась серией счастливых снимков, на которых пара запечатлена со своими четырьмя детьми — Бруклином, Ромео, Крузом, и Харпер. «С днём рождения, мы любим тебя так сильно. Самый потрясающий муж и невероятный папа. Ты — наше всё», — написала дизайнер.