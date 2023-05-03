Многодетная Костенко раскрыла принципы питания

«У меня есть небольшие секреты, которые упрощают все. Я не употребляю слово "вредности". Когда мне хочется фастфуд, я не отказываю себе. Не думаю о том, что пойду завтра отработаю в спортзале, не корю себя. Я ем тогда, когда хочу и что хочу. Мой рацион состоит из 70 процентов полезной пищи и 30 процентов бесполезной», — написала знаменитость.