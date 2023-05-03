Девушка Тимати показала спортивную фигуру в купальнике

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, устроила фотосессию в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Газета.Ru

На фотографиях модель позировала в белоснежном бикини. Валентина Иванова сделала легкую укладку с волнами, а перед камерой позировала без макияжа. Образ дополнило кольцо с драгоценным камнем в форме сердца.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.