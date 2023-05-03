Рэпершу Doja Cat могут не пустить на следующий Met Gala

Рэперша Doja Cat позволила себе один проступок, который заметила Анна Винтур. Об этом сообщает Page Six.

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2 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен наследию покойного модельера Карла Лагерфельда. Певица Doja Cat появилась в платье Oscar de la Renta с ушками на капюшоне, в соответствующем гриме и с маникюром, напоминающим когти.