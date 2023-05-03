Рэпершу Doja Cat могут не пустить на следующий Met Gala
Рэперша Doja Cat позволила себе один проступок, который заметила Анна Винтур. Об этом сообщает Page Six.
2 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala. На этот раз он был посвящен наследию покойного модельера Карла Лагерфельда. Певица Doja Cat появилась в платье Oscar de la Renta с ушками на капюшоне, в соответствующем гриме и с маникюром, напоминающим когти.
На ковровой дорожке она парила вейп. Как известно, курение на мероприятии запрещено, поэтому, по словам источника, это вызвало возмущение со стороны Анны Винтур. Однако представитель звезды заявил изданию, что устройство не содержало никотина. Несмотря на это, рэпершу Doja Cat могут внести в черный список Met Gala.