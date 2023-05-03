Популярный комик спародировал кулинарную программу Высоцкой

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев снял пародию на старые выпуски кулинарной программы актрисы Юлии Высоцкой «Едим дома». Видео, в котором он поиронизировал над программой, комик опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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В ролике Соболев заявил, что будет готовить бананово-томатный мусс. Сначала он размял банан руками и отправил его вместе с кожурой в кастрюлю. Затем комик добавил туда сливочное масло и томатную пасту. После этого он поставил кастрюлю на плиту и начал помешивать содержимое, пока оно жарилось.

«Это очень вкусно, это обязательно нужно есть, это очень красиво, выглядит просто обалденно», — поиронизировал экс-резидент Comedy Club.

Соболев в подписи к видео пошутил, что учился готовить по рецептам Высоцкой.

В апреле в сети стали распространяться ролики с отрывками из старых выпусков передачи «Едим дома». Пользователи выкладывали видео, где Высоцкая готовит сырники и другие блюда. Многие из них признались, что раньше считали программу хорошим кулинарным шоу, но, посмотрев выпуски сегодня, разочаровались в кулинарных способностях ведущей.