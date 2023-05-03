Самойлова с семьей отдыхает в "любимом отеле Барака Обамы"

Оксана Самойлова, Джиган и их четверо детей улетели в Африку на отдых. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова сразу после дня рождения улетела вместе с семьей в путешествие. Для отпуска они выбрали Африку. Как уточнила жена Джигана, они были в самолете почти весь день. К вечеру они добрались до отеля, о котором она написала в личном блоге:

«У нас в этот раз любимый отель Вила Смита и Барака Обамы. Ну как бы с первых секунд понятно почему».