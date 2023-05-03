$79.31-0.6587.58-0.08

Оксана Самойлова с семьей отдыхает в "любимом отеле Барака Обамы"

Оксана Самойлова, Джиган и их четверо детей улетели в Африку на отдых. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Самойлова с семьей отдыхает в "любимом отеле Барака Обамы"
© Газета.Ru

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова сразу после дня рождения улетела вместе с семьей в путешествие. Для отпуска они выбрали Африку. Как уточнила жена Джигана, они были в самолете почти весь день. К вечеру они добрались до отеля, о котором она написала в личном блоге:

«У нас в этот раз любимый отель Вила Смита и Барака Обамы. Ну как бы с первых секунд понятно почему».

У пары четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В 2023 году появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. После этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. А Оксана Самойлова признавалась подписчикам, что пока не готова откровенно говорить обо всем происходящем. Однако в апреле супруги объявили о воссоединении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий