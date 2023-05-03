Оксана Самойлова с семьей отдыхает в "любимом отеле Барака Обамы"
Оксана Самойлова, Джиган и их четверо детей улетели в Африку на отдых. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова сразу после дня рождения улетела вместе с семьей в путешествие. Для отпуска они выбрали Африку. Как уточнила жена Джигана, они были в самолете почти весь день. К вечеру они добрались до отеля, о котором она написала в личном блоге:
«У нас в этот раз любимый отель Вила Смита и Барака Обамы. Ну как бы с первых секунд понятно почему».
У пары четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В 2023 году появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. После этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. А Оксана Самойлова признавалась подписчикам, что пока не готова откровенно говорить обо всем происходящем. Однако в апреле супруги объявили о воссоединении.